"Número de médicos infetados é maior do que o Governo tem dito", afirma Bastonário

Foto: Lusa

No dia em que se conhece a primeira morte por Covid-19 num médico português, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, diz à Antena 1 que "o número de médicos infetados é maior do que o Governo tem dito".