Número de mortes por covid-19 acima do esperado. Nova linhagem mais contagiosa

A nova linhagem é muito menos grave mas mais contagiosa e está mesmo a fazer aumentar as reinfeções.Nos últimos dias registaram-se 23 mil casos de reinfeção, no período entre 10 e 17 de maio.A nova variante pode reinfetar mesmo quem teve covid-19 no início do ano.Por isso, é de manter todos os cuidados, em especial o uso da máscara. No entender de Graça Freitas não é preciso impor o uso, basta a recomendação para que as pessoas usem máscaras em ajuntamentos ou locais fechados.Nesta entrevista foi ainda questionada sobre a relação entre a covid e a hepatite aguda infantil, mas a diretora geral da saúde considera insensato avançar com explicações numa altura em que a comunidade científica ainda busca respostas.