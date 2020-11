Número de mortes sobe para oito no surto na Misericórdia de Portalegre

Em comunicado enviado à agência Lusa ao final da tarde de hoje, com a informação atualizada do surto, a comissão administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Portalegre (SCMP) assinalou ter "a lamentar" um total de "oito óbitos".

Na terça-feira, de acordo com um comunicado que a SCMP divulgou nesse dia, já tinham morrido quatro utentes da instituição, mas registaram-se, desde então, mais quatro mortes de idosos.

Fonte da Misericórdia, contactada hoje pela Lusa, explicou tratar-se do falecimento de dois homens, de 83 e 90 anos, e de duas mulheres, de 68 e 99 anos, ocorridos entre quarta-feira e hoje.

"Há oito utentes e um funcionário hospitalizados", acrescentou a instituição, indicando que, nesta altura, existem "67 residentes e 26 funcionários" com resultados positivos para o novo coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19.

Para este sábado "está marcada a realização de cerca de 45 testes rápidos para funcionários e residentes do Centro de Acolhimento de Santo António" e, na próxima quarta-feira, "todos os residentes e funcionários serão novamente testados pela saúde pública", informou a SCMP.

"A Segurança Social está a reforçar a nossa equipa com mais uma Brigada de Intervenção Rápida, constituída por 11 elementos oriundos de Bragança e Lisboa", que se juntam a "uma primeira Brigada que, já desde 12 de novembro, se encontra a desenvolver funções", disse.

O surto de covid-19 nesta Misericórdia alentejana foi divulgado no passado dia 12, pela própria instituição, quando já estavam infetados pelos menos 70 utentes, que tinham feito os testes de rastreio ao SARS-CoV-2 no dia 10.

Portugal contabiliza pelo menos 3.762 mortos associados à covid-19 em 249.498 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 23 de novembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado e municípios vizinhos. A medida abrange 191 concelhos.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23:00 e as 05:00, enquanto nos fins de semana a circulação está limitada entre as 13:00 de sábado e as 05:00 de domingo e entre as 13:00 de domingo e as 05:00 de segunda-feira.