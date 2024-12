Subiu para 15 o número de mortos nas estradas portuguesas desde o início da Operação Natal. Na ultima atualização, a GNR anota mais um morto e o mesmo acontece com a PSP.

Na operação Natal e Ano Novo, a Guarda Nacional Republicana regista ainda mais de dois mil acidentes com 57 feridos graves.



A PSP regista, por sua vez, mais de 450 acidentes com ferimentos graves em 23 pessoas.



Os números são quatro vezes superiores aos do ano passado.