Número de mortos nas estradas portuguesas aumentou

O major da GNR João Figueiredo faz o balanço da operação deste fim de semana.



Em relação a 2016, o número de acidentes registado foi semelhante mas mais vítimas mortais.



De acordo com os indícios, os excessos estarão na origem da maioria dos acidentes graves.



A GNR colaborou ainda com a Guardia Civil e realizou algumas operações em Espanha, junto à fronteira.



Mo que diz respieto à sexta fase da Operação Hermes, que terminou no domingo, foram registados 596 acidentes, segundo os dados provisórios revelados pela GNR.



De acordo com estes dados, além das seis vítimas mortais, foram registados 15 feridos graves e 215 ligeiros. Incluiu ações de patrulhamento, fiscalização e apoio aos utentes das vias rodoviárias, com o objetivo de garantir a sua segurança durante os deslocamentos de e para os locais de veraneio de diversa natureza.



Na área da fiscalização, a GNR deteve 147 pessoas, 103 das quais por conduzirem com excesso de álcool e 27 por falta de habilitação legal para conduzir. Registou ainda um total de 3.429 infrações.