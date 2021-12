Número de novos infetados está a estabilizar, mas festas natalícias podem complicar

Foto: Rodrigo Lobo - RTP

Olhando para a evolução do número de contágios em Portugal ainda não é possível dizer que já atingimos o pico da quinta vaga. Os números mostram que está abrandar, mas estamos num planalto. Mas a nova variante e as festas podem baralhar as contas, explica o matemático Óscar Felgueiras.