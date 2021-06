Número de pessoas à espera de vacina passa de 60 mil para quatro mil

O vice-almirante Gouveia e Melo, coordenador da task-force da vacinação contra a Covid-19, adiantou esta terça-feira que estão a ser ultrapassados os problemas com o autoagendamento. O número de pessoas à espera de marcação para a toma da vacina foi reduzido para quatro mil. Na véspera, eram 60 mil.