Número de pessoas a viver na rua triplicou em Gondomar

Há mais 30 por cento do que no ano passado.Um caso concreto que mostra bem este aumento é o caso de Gondomar onde o número de pessoas a viver na rua triplicou, revelou à Antena 1 o presidente da câmara. Marco Martins diz que as pessoas nao têm dinheiro para alugar ou comprar casa .





A autarquia assinou hoje um protocolo para melhorar as condições de vida dos sem-abrigo.



Cerca de 150 pessoas estão a viver em carros ou caravanas nas ruas do concelho de Gondomar.



Uma realidade que triplicou em relação a 2021.