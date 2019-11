Número de pobres no Brasil já supera a totalidade da população portuguesa

São agora 13 milhões e meio de pessoas a viver, ou a sobreviver, abaixo do limiar da pobreza. O repórter Pedro Sá Guerra, correspondente da Antena 1 no Rio de Janeiro, revela os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que mostram que só nos últimos quatro anos, há mais quatro milhões e meio de cidadãos em situação de grande fragilidade económica.