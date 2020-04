Número de recuperados na Madeira sobe para 43, total de casos mantém-se em 86

"Os recuperados distribuem-se por quatro concelhos: temos quatro residentes no concelho do Funchal, um no concelho de Câmara de Lobos, dois no concelho da Ponta do Sol e um no concelho de Machico", disse Bruna Gouveia, vice-presidente do IASAÚDE, em videoconferência, no Funchal.

Entre os doentes recuperados, um corresponde ao que se encontrava internado na unidade dedicada à covid-19 no Hospital Central do Funchal.

"Em relação aos restantes doentes, permanecem com sintomas ligeiros, mantendo-se 11 deles no seu domicílio e 32 em unidades hoteleiras dedicadas a isolamento", esclareceu Bruna Gouveia.

A responsável indicou que 18 casos suspeitos aguardam resultados laboratoriais, num total de 1.007 já estudados no arquipélago da Madeira desde fevereiro.

A cadeia de transmissão identificada no bairro social Nova Cidade, na freguesia de Câmara de Lobos, onde foi instalada uma cerca sanitária, mantém-se com 28 doentes assinalados.

As autoridades testaram 222 contactos associados e iniciaram também a testagem dos cerca de 600 moradores do complexo habitacional, tendo já processado 108 amostras, 103 das quais com resultado negativo.

"A investigação epidemiológica, no que diz respeito a esta cadeia, continua em curso e teremos atualizações diariamente", reforçou Bruna Gouveia.

A cerca sanitária na freguesia sede do concelho de Câmara de Lobos, contíguo ao Funchal, a oeste, foi decretada pelo executivo regional, de coligação PSD/CDS-PP, por um período de 15 dias (03 de maio).

Até hoje, foram realizados 3.201 testes à covid-19 na Região Autónoma da Madeira, entre casos suspeitos e grupos de risco, entre os quais lares de terceira idade, já com 231 amostras processadas, das quais 170 foram negativas e as restantes aguardam resultados laboratoriais.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 211 mil mortos e infetou mais de três milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 832 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 948 pessoas das 24.322 confirmadas como infetadas, e há 1.389 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.