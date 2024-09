Número de urgências encerradas quase duplica no fim de semana

De acordo com os dados consultados pela Lusa às 13:15 de hoje, estão encerradas esta sexta-feira três urgências de obstetrícia e ginecologia - Hospital Nossa Senhora do Rosário (Barreiro), Hospital Dr. Manoel Constâncio (Abrantes) e Hospital Santo André (Leiria) -, além de uma urgência pediátrica, também no Hospital do Barreiro.

A urgência pediátrica do Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca está aberta das 08:00 às 20:00 e referenciada entre as 20:00 e a meia-noite.

O hospital, também conhecido como Amadora-Sintra, teve igualmente referenciada a urgência de obstetrícia e ginecologia referenciada até às 08:00 da manhã de hoje.

Nas unidades referenciadas, os serviços estão reservados aos casos de urgência internos ou referenciados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ou pela linha SNS 24.

Está também referenciada a urgência de pediatria do centro materno infantil do Norte (ULS Santo António), no Porto, entre as 08:00 e as 18:00.

Já a urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, permanece todo o dia referenciada para o CODU/INEM.

No sábado, o portal do SNS prevê o encerramento de sete urgências, entre as quais as de obstetrícia e ginecologia do Hospital Amadora-Sintra, do Hospital do Barreiro, do Hospital de Vila Franca de Xira, do Hospital de Abrantes e do Hospital de Leiria. Vão estar igualmente encerradas as urgências pediátricas do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e do Hospital do Barreiro.

Para este dia estão ainda referenciadas a urgência pediátrica do Amadora-Sintra, entre os períodos 00:00-08:00 e 20:00-24:00 (aberta das 08:00 às 20:00), a urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital São Francisco Xavier, entre as 21:00 e as 24:00, e a urgência pediátrica do centro materno infantil do Norte, das 08:00 às 18:00.

A urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital Garcia de Orta (Almada) vai continuar todo o dia referenciada para o CODU/INEM.

Relativamente o domingo, o portal do SNS antecipa oito urgências fechadas: as mesmas que já se preveem encerradas no sábado e a urgência de pediatria do Hospital Santo André (Leiria).

Encontram-se referenciadas para esse dia as mesmas urgências da véspera, apenas com a alteração do período no Hospital São Francisco Xavier, que surge no domingo como unidade referenciada das 00:00 às 09:00, ficando aberta o resto do dia.

Ao todo estão hoje encerradas quatro urgências, três referenciadas (com restrições) e uma referenciada CODU/INEM, estando abertas 199 urgências. No sábado prevê-se que sete urgências estejam encerradas, três referenciadas, uma referenciada CODU/INEM e 196 abertas, enquanto no domingo se antecipa o encerramento de oito urgências, além da referenciação de outras três e de uma para o CODU/INEM, com 195 em funcionamento.