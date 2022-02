Nuno Melo anunciará candidatura à liderança do CDS-PP na próxima semana

Nuno Melo deve formalizar a candidatura à liderança do CDS-PP na próxima semana. O Conselho Nacional do partido marcou o congresso para 2 e 3 de Abril. O líder demissionário Francisco Rodrigues dos Santos reafirma que os adversários do CDS estiveram dentro do próprio partido.