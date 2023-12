A especialista que acompanha as crianças no Santa Maria, Teresa Moreno, pediu, há poucas semanas, consentimento para novas versões deste estudo onde se lê que a equipa médica do hospital é remunerada pela Novartis.



Terá sido esta médica que escreveu no registo das crianças que a consulta foi marcada a pedido da Secretaria de Estado da Saúde.