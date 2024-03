Nuno Rodrigues eleito secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos

A eleição decorreu no XIV Congresso Nacional do SIM, em Peniche.

Natural do Porto, Nuno Rodrigues é médico de saúde pública na Unidade Local de Saúde do Oeste.

Membro do secretariado nacional do SIM desde 2018, Nuno Rodrigues, de 41 anos, substitui na liderança do sindicato Jorge Roque da Cunha, que esteve à frente do SIM durante 12 anos.

No XIV Congresso Nacional foram eleitos os órgãos sociais do sindicato para o triénio 2024-2027.