Nutricionistas aplaudem lista que proíbe publicidade em alimentos para crianças

Reuters

A tabela que define o perfil dos alimentos e bebidas com publicidade dirigida a menores de 16 anos entra em vigor em outubro.



A bastonária dos Nutricionistas, Alexandra Bento, avisa que esta tabela não pode ser estática, mas aplaude a concretização desta iniciativa.



Alexandra Bento lamenta no entanto que esteja por cumprir a colocação de nutricionistas nas escolas, não havendo nenhum estabelecimento público com nutricionista em todo o país.



E avisa que os alimentos nos bares das escolas não são os adequados às crianças.