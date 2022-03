Nuvem de poeiras leva a alertas dos pneumologistas

Foto: Pedro Sarmento Costa - Lusa

A nuvem de poeiras do norte de África que afeta Portugal só deve desaparecer na sexta-feira. Depois da Direção Geral da Saúde, é agora a sociedade de pneumologia que alerta para os cuidados a ter. As pessoas com doenças respiratórias devem reforçar a terapêutica. Crianças e idosos devem evitar sair de casa.