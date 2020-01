"O CDS não tem Joacines", diz Francisco Rodrigues dos Santos

O novo líder do CDS garante que não tem nenhuma reserva em relação ao grupo parlamentar e acredita que vai ser possível restabelecer as "relações cordeais" com os cinco deputados do partido.

"O grupo parlamentar é um instrumento de acção política fundamental à vida do CDS", diz Francisco Rodrigues do Santos. E acredita que vai ser possível encontrar o diálogo que permita posições harmonizadas entre a direcção do partido e o grupo parlamentar: "Nós no CDS não temos Joacines".Nesta entrevista, conduzida pela jornalista Natália Carvalho, o novo líder do CDS falou também de Presidenciais. Não se compromete, mas admite apoiar um segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa: "Marcelo é um democrata-cristão".Na resposta ao apelo lançado por Pedro Passos Coelho, Rodrigues dos Santos doisse acreditar na possibilidade de um entendimento com o PSD. Reconhece que ainda não falou com Rui Rio, mas revela que é ele próprio quem vai chefiar a delegação do CDS ao congresso do PSD.