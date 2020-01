O ciclo da fruta do Oeste mostrado às crianças

Foto: Paula Véran /Antena 1

Mostrar aos mais novos como chega a fruta ao mercado é um dos objetivos da estação fruteira Frutus, instalada no Cadaval. A fruta é a base económica do concelho. A Frutus trabalha com 41 produtores da região oeste. A pêra rocha e a maçã são as grandes estrelas desta empresa. E estação fruteira abriu as portas aos alunos do 4º ano do agrupamento de escolas do Cadaval para lhes mostrar o ciclo das culturas frutícolas, desde o pomar à conservação passando pelo embalamento. Reportagem de Paula Véran