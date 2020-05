O custo pessoal das famílias de enfermeiros em tempo de pandemia

Percebe-se que o cansaço é muitas vezes mais psicológico do que físico.



São histórias de privação dos enfermeiros e das enfermeiras da unidade dos cuidados intensivos, do Hospital de S.João, no Porto.



Hoje, particularmente tocantes no caso delas, mães, afastadas dos filhos há várias semanas.