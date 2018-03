O défice acumulado na saúde é superior a mil e 100 milhões de euros

RTP03 Mar, 2018, 09:20 / atualizado em 03 Mar, 2018, 09:20 | País

Em apenas dois anos duplicou e está, nesta altura, nos mil e 400 milhões de euros.



Ao semanário Expresso, os economistas falam de subfinanciamento, má gestão, do custo da redução do horário das 40 para as 35 horas semanais, da reversão dos cortes salariais e do preço da inovação aliado ao peso das doenças crónicas.



O Serviço Nacional de Saúde está a receber a maior injeção de capital da última década, regista o maior número de contratações, tal como de consultas e cirurgias, mas com mais doentes em tratamento aumentam os tempos de espera.



Desafios que, para os especialistas, só podem ser ultrapassados com maior autonomia dos hospitais, responsabilização da gestão, mais recursos, maior antecedência dos contratos-programa e orçamentos que correspondam à realidade dos hospitais.