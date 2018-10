O dia em que os comboios pararam

De manhã para o emprego ou para as faculdades, à tarde no regresso a casa - as queixas e o transtorno multiplicam-se como as horas que esperam por um comboio.



As centenas que esperam por entrar no próximo que chegue, as centenas que ficam cá fora por não arranjarem lugar.



Revisores e trabalhadores das bilheteiras da CP estão em greve e a circulação da maioria dos comboios foi suprimida. Nas linhas ferroviárias de norte a sul do país andaram pouco mais que os serviços mínimos.



O sindicato do setor diz que 95 por cento das bilheteiras estão encerradas e que praticamente todos os trabalhadores aderiam à greve. Uma greve que reivindica mais funcionários mais comboios e a negociação do contrato colectivo de trabalho.



Da CP, a resposta surgiu a meio da tarde, garantindo que a empresa está já a resolver todos os problemas que o sindicato aponta.



Em comunicado, diz: "O processo de recrutamento de trabalhadores da carreira comercial está programado, e será concretizado de forma faseada (...). O processo de aquisição de material circulante está em curso (...), estando o seu lançamento previsto nas próximas semanas. O processo de negociações relacionadas com o Acordo de Empresa, em diálogo com as diversas organizações sindicais, está dentro dos prazos estabelecidos."