"O dono da terra é que beneficia"

Foto: DR

Há fome, maus tratos e exploração de pessoas no emprego dos trabalhadores estrangeiros no Alentejo e os proprietários são os grandes beneficiados. A denúncia é da Associação Solidariedade Imigrante, uma organização alentejana que nasceu para responder ao fenómeno crescente do trabalho imigrante. À Antena 1, Alberto Matos, da associação, revela as denúncias que tem recebido.