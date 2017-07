"O Estado teve tempo demais cego e surdo sobre o racismo dentro das instituições"

Foto: Reuters

O representante da associação pensa que com esta decisão de acusação por parte da justiça portuguesa, os cidadãos estão agora mais seguros na denúncia sobre atos raciais.



Mamadou Ba considera agora que é preciso acabar com o mito de que existem bairros perigosos, onde a policia não entra.



O dirigente do SOS Racismo, convidado da Antena Aberta da Antena1, adianta que as recomendações internacionais apontam para a necessidade de criminalização do racismo, de forma a garantir a proteção das vítimas e dissuadir a prática de atitudes discriminatórias.