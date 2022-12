“O melhor presente é estar presente” nas estradas portuguesas

Esta campanha, que vai ser lançada ao fim da tarde no Museu Nacional dos Coches e presidida pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, vai incidir sobre o uso do telemóvel ao volante e o consumo de bebidas alcoólicas.Os dados mais recentes da ANSR dão conta de que o número de condutores apanhados com álcool registou “um aumento expressivo” até julho deste ano em relação ao mesmo período de 2021, tendo as infrações subido cerca de 60% e as detenções quase 77%.Segundo o ultimo relatório da ANSR, os mais de 18.000 acidentes rodoviários registados até julho deste ano provocaram 253 mortos, menos 14,5% face a 2019, mas mais 31,1% em relação ao mesmo período de 2021.