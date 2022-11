O Natal de 2022 tem muitas preocupações com a poupança de energia

Este ano o natal vai ter uma preocupação especial com a poupança de energia. Por isso, no centro comercial com mais lojas do país, as luzes só vão ser ligadas um mês mais tarde e apenas seis horas por dia. Antes estavam acesas 14 horas. Passámos uma semana de madrugadas no Colombo, para lhe mostrarmos os bastidores das montagens de natal.