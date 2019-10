O novo sítio de informação da RTP. O que muda? Todas as novidades aqui

Numa semana em que se comemora os 60 anos do Telejornal, lançamos o novo sítio de informação da RTP. O espaço onde as notícias da Rádio e da Televisão Portuguesa chegam a todo o mundo através do computador, do tablet e, cada vez mais nos dias de hoje, do telemóvel. Mais informação, melhor navegação, mais rápido. Revelamos aqui algumas das novidades, mas o melhor é mesmo experimentar.

Mudámos a imagem, mais contemporânea e próxima destes dias cada vez mais digitais, mas mudámos também a navegação e tornámos bastante mais fácil e imediato o acesso a todos os conteúdos.