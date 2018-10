O papel das Universidades na formação cívica dos jovens em debate

RTP17 Out, 2018, 21:02 / atualizado em 17 Out, 2018, 21:13 | País

A Universidade do Minho promove o debate sobre a influência do meio académico na formação política dos jovens | Reuters

Realiza-se esta quarta-feira um debate sobre a participação e as atitudes dos jovens face à política e aos partidos, que decorre na Universidade do Minho em parceria com a RTP.







O que explica o alheamento e o que os pode tornar mais participativos? De que forma é que as novas profissões estão a afastar os jovens da participação associativa e política? Estas são algumas das respostas a que se procura responder nesta discussão.







Este debate terá um painel de professores, estudantes, empresários, investigadores e programadores artísticos. Vão estar presentes Fernando Alexandre, economista, Isabel Estrada, professora de Ciência Política, Pedro Morgado, psiquiatra e professor de Medicina, Leonor Torres, do Instituto de Educação, e ainda Rui Vieira de Casto, reitor da Universidade do Minho, e Luís Fernandes, músico e programador cultural.







Em paralelo com o debate em Braga, a RTP3 emite mais uma edição do Fronteiras XXI a partir das 21h30, numa parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode acompanhar este debate no canal de notícias da televisão pública ou através da RTP Play





Vão ser abordadas as atitudes dos jovens em relação à política e o que os pode tornar mais participativos. O debate vai juntar o músico Kalaf, o presidente do Conselho Nacional da Juventude, Hugo Carvalho, a global shaper Inês Relvas, e o politólogo Carlos Jalali.