"O pior da gripe já passou", informa Direção Geral da Saúde

O diagnóstico agora apresentado não inibe dos demais conselhos dados pela DGS, por isso a vacina da gripe continua a ser disponibilizada e evitar comportamentos que possam levar à doença.





Graça Freitas sublinhou que mais de dois milhões de portugueses já se vacinaram contra a gripe: “Nunca se vacinou tanto em Portugal como este ano. Só no Serviço Nacional de Saúde [com vacina gratuita] vacinámos cerca de 10% a mais do que nos anos anteriores. E também aumentaram as vacinas em farmácia”.



Apesar da intensidade moderada e de estar em tendência decrescente em Portugal Continental, a atividade da gripe apresenta diferenças regionais.