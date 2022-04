"O programa do Governo saiu do Microondas", diz Bagão Felix

O antigo ministro fala num programa requentado e que foi ao micro ondas para aquecer um bocadinho e de resto pouca diferença faz do anterior.





Bagão Felix estranha ainda que o programa do executivo mal reflicta o impacto da guerra no Leste da Europa, com reflexo na crescente subida da inflação.

Entendimento diferente tem Paulo Trigo Pereira. O também economista e professor catedrático diz que a inflação não é tema obrigatório do programa do governo. Mas sim do Orçamento de Estado e do Programa de Estabilidade e Crescimento.