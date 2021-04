O projeto Karibu, em Pemba

Enquanto o governo português anunciava o r eforço do apoio de emergência a Cabo Delgado , Moçambique, o embaixador em Maputo, António Costa Moura, visitava o projeto de uma das organizações não-governamentais que estão a operar no terreno. A Helpo desenvolve a sua atividade humanitária à entrada de Pemba, capital de Cabo Delgado.O projeto Karibu integra na escola crianças fugidas da guerra no norte da província, atribui material escolar, alimentação e ajuda os deslocados a recuperar documentos de identidade. No bairro de Mahate, a ONG portuguesa apoia mais de 7100 crianças, 78 mulheres grávidas e 461 famílias deslocadas.