Está a ser reconstituída a fita do tempo, no caso da mulher que se dirigiu ao hospital de Caldas da Raínha para ser atendida depois de ter sofrido um abordo espontâneo. Os bombeiros estiveram 17 minutos ao telefone com o CODU para explicar que a mulher estava com uma hemorragia grave e não podia fazer uma viagem de 130 quilómetros até Coimbra.