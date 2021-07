O que apreenderam a Vieira?

A RTP teve acesso a todos os indícios recolhidos pelos investigadores contra o presidente do Benfica. E falou com o pai de Bruno Macedo, o empresário de futebol suspeito de ser o testa de ferro de Luís Filipe Vieira. Para além dos detidos, o procurador Rosário Teixeira está convencido que o presidente do Benfica contou com o apoio de vários empresários do norte e também com um jurista do Novo Banco, que alegadamente passava informação privilegiada sobre novas oportunidades de negócio. Este é apenas o excerto de uma reportagem alargada que pode ver mais logo no Sexta às 9, na RTP 1, a seguir ao Telejornal.