O que vai ficar para a "história" desta pandemia?

A espécie humana enfrenta pragas e pandemias há muito tempo, mas passando-se um século, como aconteceu com a gripe espanhola parece que se enfrenta algo novo.







Existem padrões que se repetem, é um tempo de sofrimento, de luto, de perda do estilo de vida que existia antes do aparecimento deste novo coronavírus.

São muitas as interrogações que surgem nestes tempos de crise que trazem grandes mudanças na sociedade e na vida das pessoas.O que vai ficar para a "história" quando o pior passar? Seguindo o padrão de outras alturas semelhantes, quanto tempo poderemos esperar para recuperar? Será que vamos assistir também, daqui a uns tempos ao celebrar do fim da pandemia, como aconteceu nos chamados loucos anos 20 do século passado, depois da gripe Espanhola?A jornalista Arlinda Brandão foi à procura de respostas junto da historiadora da saúde, Helena Silva do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, também responsável pelo projeto Memória Covid.