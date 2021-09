O risco do Natal

Olhando para o Outono e Inverno os especialistas dizem que é preciso monitorizar de perto a evolução da doença. O vírus da gripe pode este ano trazer surpresas. As novas variantes do Sars-Cov-2 e o aumento da mobilidade obrigam a um olhar atento e a reagir rapidamente, para que não se repita o que aconteceu no Natal do ano passado.