O sobe e desce da ciclovia

Face à contestação também política, houve um volte face com o presidente Carlos Moedas a retirar a sua proposta de alteração da ciclovia anunciando uma consulta publica e lembrando que as obras do plano de drenagem vão começar em setembro empurrando uma solução para depois das obras.

Entretanto, mantem-se a ciclovia nos dois sentidos, descendente e ascendente. O presidente da Câmara na campanha eleitoral começou por prometer acabar com a via ciclável, por considerar que não reúne condições de segurança. Depois surgiu a intenção de retirar metade da ciclovia do lado direito. Agora anunciou uma consulta pública.





A Antena1 foi à avenida Almirante Reis ouvir o que dizem as pessoas que ali vivem e trabalham sobre um dos temas mais polémicos do quotidiano lisboeta.