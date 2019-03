O surf pode estar em risco na praia de Matosinhos

DR

Uma atividade que está agora ameaçada pela perspectiva de obras de prolongamento do molhe do porto de Leixões.



Para esta segunda-feira está prevista uma reunião sobre este assunto entre a ministra do Mar e o executivo da câmara municipal de Matosinhos.



A repórter Cláudia Aguiar Rodrigues foi à praia ouvir as preocupações de surfistas e de empresários da restauração.