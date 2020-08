Óbidos oferece vales para atrair turistas

Com a crise no turismo, alguns municípios portugueses estão a inventar novas formas de atrair visitantes. A vila de Óbidos está a oferecer vales de 15 euros, para refeições, alojamento ou compras em lojas. É um convite para levar as pessoas a atravessar as muralhas da vila.