Óbidos recusa competências e quer renegociar educação com Governo

A deliberação da câmara, liderada pelo PSD, "foi no sentido de não aceitar competências no domínio da educação", disse hoje à agência Lusa o presidente da câmara de Óbidos, Humberto Marques, justificando a posição com o objetivo de "não deixar cair o contrato interadministrativo" assinado com o Estado em 2015.

O contrato dotou o município de autonomia pedagógica, curricular, administrativa e organizativa dos complexos escolares do concelho, no âmbito de um projeto piloto desenvolvido em 13 autarquias de norte a sul do país.

"A intenção é negociarmos com o Governo a prorrogação deste contrato", afirmou o autarca, adiantando que foi já pedida "uma reunião com a tutela para discutir o enquadramento para este alargamento do projeto-piloto".

A deliberação da câmara foi, na quinta-feira, avalizada pela Assembleia Municipal, que, por unanimidade, aprovou também a recusa das restantes competências que a administração central se propôs transferir.

A câmara considerou "não estarem reunidas as condições" para aceitar competências nas áreas da saúde, da cultura e saúde e bem-estar animal.

"Não vamos aceitar competências sem estar bem definido o pacote financeiro", explicou o presidente, acrescentando considerar que, no caso de bem-estar animal, "pode até estar em causa a independência" que julga necessário manter.

Para exemplificar, disse que existem situações, como a relativa à praga de mosca causada alegadamente por uma pecuária do concelho, em que "a câmara passaria a fiscalizar o matadouro de uma empresa com a qual tem uma litigância em tribunal", sublinhou Humberto Marques.

Os diplomas referentes à descentralização de competências nos domínios da proteção e saúde animal e segurança dos alimentos, educação, cultura e saúde foram publicados em 30 de janeiro.

À exceção da educação e saúde, as câmaras municipais dispõem de um prazo de 60 dias, que termina em 01 de abril, para comunicarem à Direção-Geral das Autarquias Locais se recusam aceitar competências para este ano.

O Governo, liderado pelo socialista António Costa, aprovou 22 diplomas setoriais -- num processo gradual de descentralização entre 2019 e 2021, ano em que as competências se consideram transferidas --, encontrando-se publicados em Diário da República 15.