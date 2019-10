Obras da EPAL no concelho de Cascais podem afetar abastecimento de água

Segundo uma nota conjunta da EPAL e das Águas de Cascais, as localidades que podem ser afetadas são o Monte Estoril, Estoril, Amoreira, Bairro Santo António, Bairro Fausto Figueiredo, Bairro Alegria, Bairro Alcaide, Bairro Marechal Carmona e Alto da Castelhana.

A obra irá obrigar a executar um perímetro de segurança no cruzamento da Avenida D. Nuno Álvares Pereira com a esquina com Avenida de Portugal, no Estoril, o que implicará o condicionamento do trânsito conforme sinalização no local, pelo que a EPAL sugere a adoção de vias alternativas de deslocação.

A EPAL e a Águas de Cascais apelam à compreensão e colaboração de todos os clientes, no sentido de serem evitados consumos não essenciais neste período e informam que serão envidados todos os esforços para a rápida conclusão dos trabalhos.