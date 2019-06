Obras de arte em falta: ministra diz que não estão "desaparecidas"

Foto: Inácio Rosa, Lusa

A ministra da Cultura rejeita alarmes e recusa o rótulo de desaparecidas para as obras da coleção SEC.



A grande dispersão das obras pode estar na origem desta história. Ao longo dos últimos 40 anos as peças da coleção do Estado foram muitas vezes utilizadas como decoração. Os gabinetes de ministros e embaixadores exibiam obras-primas de artistas portugueses e estrangeiros.



Em 2017 o Ministério da Cultura decide finalmente fazer a listagem de todas as obras espalhadas pelo país.



A Direção Geral do Património Cultural procedeu a um inventário inédito que não terá localizado cerca de 170 das mais de 1300 obras da coleção de arte contemporânea.



Em falta estarão trabalhos de artistas como Helena Almeida, Júlio Pomar e Vieira da Silva.



A RTP sabe que a DGPC está a preparar um comunicado com novos esclarecimentos sobre o caso.