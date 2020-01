Obras de reabilitação salvam palácio de Loures da ruína

O Palácio de Valflores, construído durante o século XVI, situa-se na localidade de Santa Iria da Azoia, no concelho de Loures, distrito de Lisboa, sendo considerado um exemplo da arquitetura residencial renascentista em Portugal.

Em 2015, este palácio integrou uma lista divulgada pela Europa Nostra, principal organização europeia do património, como sendo um dos 14 monumentos mais ameaçados da Europa.

Face a esta situação, a autarquia de Loures submeteu em 2016 duas candidaturas a fundos comunitários, que foram aceites e que têm permitido que o Palácio Valflores venha a ser recuperado e, posteriormente, restaurado, num processo que irá decorrer ao longo de três fases.

Cinco anos depois, embora ainda protegido por uma cobertura, a estrutura "está consolidada e o palácio foi salvo", como sublinhou aos jornalistas o presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares, no decorrer de uma visita a este monumento.

"É um espaço que esteve em vias de desaparecer, mas que agora está salvo. O palácio já não vai cair", sublinhou o autarca.

O cenário de hoje é totalmente diferente daquele que a equipa de arquitetos e arqueólogos que trabalham neste projeto de reabilitação encontram há cinco anos.

"O que nós encontramos foi uma construção em vias de ser perdida. Por exemplo, no lugar onde estamos não podíamos estar há cinco anos sem risco de vida, porque estamos em cima de abóbadas que estiveram em risco de cair", contou José Aguiar, um dos arquitetos responsáveis.

José Aguiar explicou que, durante a primeira fase, os técnicos estabilizaram a estrutura e que, nas próximas fases, irão restaurar todos os elementos em falta, nomeadamente o teto, procurando ser "o mais fiéis possível ao original".

"Se olharmos para aquela parede, nós vemos o resto de um teto Mudéjar, que nós iremos repor com a mesma madeira castanha, com os mesmos detalhes, com as mesmas soluções", exemplificou.

Paralelamente, as obras de recuperação e restauro abrangem também um aqueduto, que se situa no exterior, e que era responsável pelo fornecimento de água ao palácio.

"Na nossa opinião faz sentido repor o aqueduto em funcionamento. É de tal inteligência o uso da água nesta quinta que ele coincide com aquilo que são as expectativas ambientais hoje. Nós já não devemos pensar no uso da água só para a gastar de fontes públicas", defendeu.

Relativamente ao futuro do palácio, Bernardino Soares ressalvou que "tudo está em aberto", mas que a autarquia pretende estabelecer parcerias com instituições ligadas à ciência.

"Parece-nos que este património tem um tal valor e relevância que não devia ficar circunscrito a uma utilização municipal. Temos por isso uma grande abertura para com as entidades em encontrar uma solução que seja um centro de investigação científica que possa ficar aqui sediado e que concilie a sua atividade com o usufruto de toda a quinta", apontou.

Em termos globais, a Câmara de Loures estima que as três fases de recuperação total do Palácio de Valflores impliquem um investimento de cerca de 1,2 milhões de euros, sendo que 50% deste custo será cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

A estimativa da autarquia é que as obras para a segunda e terceira fase deste projeto possam arrancar no final do primeiro semestre deste ano, tendo um período de duração de cerca de um ano.