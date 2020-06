Obras de reparação do porto do Corvo começam em julho

O anúncio foi feito pelo presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, no próprio porto do Boqueirão, a propósito da visita estatutária do executivo açoriano à mais pequena ilha do arquipélago.

"A obra inicia-se no mês de julho, no mês sete, e tem um prazo de cerca de 150 dias", declarou o líder do governo açoriano, salientando que as obras "ascendem os 150 mil euros".

Segundo Vasco Cordeiro, a obra do porto "serve dois objetivos": a estabilização da estrada que existe no topo do porto e a proteção da orla costeira.

"Permitirá servir dois objetivos: dar garantia à via que existe nesta área e que está fragilizada, fruto de desabamento de terras, e a própria proteção da orla costeira", relevou.

Vasco Cordeiro destacou que a zona do porto "sofreu danos" devido à passagem do Kyllian, em fevereiro de 2019, tendo depois aumentado a "erosão" na sequência da passagem do furacão Lorenzo, em outubro de 2019.

Devido ao Lorenzo, o porto do Boqueirão já tinha sido alvo de uma obra de caráter urgente, em novembro, para a requalificação da zona da passagem dos cabos submarinos no valor de cerca de 10 mil euros.

No total, face à passagem do furacão Lorenzo pelo Corvo foram programadas três obras orçadas em cerca de 200 mil euros.

Além das reparações no porto do Boqueirão, já está em curso a intervenção no porto novo (no valor de 25 mil euros) e na rampa de acesso à praia da areia, que já está concluída.

Segundo o líder do Governo dos Açores, "não há nenhuma situação" na ilha do Corvo que careça de obras na sequência do mau tempo.

"Praticamente, na ilha do Corvo não há nenhuma situação que esteja sem intervenção, sem estar a ser desenvolvida alguma intervenção", assinalou.

O executivo regional estimou um total de cerca de 330 milhões de euros de prejuízos com a passagem do furacão, em outubro de 2019, sendo 85% deste valor assumido pelo Governo da República.

A depressão Kyllian originou, no último fim de semana de fevereiro de 2019, agitação marítima, ventos fortes e precipitação nos Açores, sendo que, no Porto de Velas, em São Jorge ocorreram galgamentos do molhe-cortina e do cais.

O Governo dos Açores chegou hoje à ilha do Corvo no âmbito da primeira visita estatuária desde a pandemia de covid-19.