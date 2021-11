Obras do expansão do metro do Porto levam ao encerramento do túnel de Santo Ovídio

O túnel de Santo Ovídio, em Vila Nova de Gaia, está fechado ao trânsito. O que vai implicar a mudança na rotina de milhares de condutores. O corte vai prolongar-se por 18 meses tempo em vão decorrer as obras de expansão da linha amarela do metro.