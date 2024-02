O investimento é de um milhão e setecentos mil euros, financiada em 70% por fundos europeus. Na apresentação aos profissionais do hospital, a direção sublinhou as vantagens de rapidez, eficácia e segurança para situações críticas.

Vai ser o primeiro heliporto elevado com ligação direta ao corpo do hospital e às salas de emergência.



A abertura está prevista para abril, deixando o Porto de ser a única cidade do país, com dois hospitais centrais sem heliporto para emergência médica.