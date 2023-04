Obras do Plano de Drenagem condicionam trânsito em Lisboa

Segundo a Câmara Municipal de Lisboa, na zona ribeirinha e Avenida 24 de Julho, entre a Avenida Infante Santo e a Avenida Mouzinho de Albuquerque, será proibido o trânsito em geral, em ambos os sentidos, e o acesso só será possível a moradores e trabalhadores.



Na zona da Baixa, os veículos com mais de 3,5 toneladas só poderão circular durante a noite, entre as 20h00 e as 8h00, incluindo viaturas de abastecimento ao comércio da zona, com exceção para os veículos de transporte público, como os autocarros da Carris.



Para desviar o trânsito das zonas condicionadas, a câmara sugere, em alternativa, que seja utilizada para atravessamento uma “5.ª Circular”, um percurso que parte de Alcântara - Avenida Infante Santo – Estrela - Avenida Álvares Cabral – Rato – Rua Alexandre Herculano - Conde Redondo – Avenida Almirante Reis - Praça do Chile – Rua Morais Soares - Praça Paiva Couceiro – Avenida Mouzinho de Albuquerque - Parque das Nações.



Entre as obras que vão provocar os condicionamentos estão a expansão do metro de Lisboa, a realização do Plano de Drenagem, para evitar situações de cheias na capital, a reabilitação da rede de saneamento e a repavimentação de vias.