Obras nas urgências de São José não implicam desvio de utentes

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Luís Nunes explicou que os trabalhos vão ser feitos de forma gradual, para modernizar e aumentar em 30 por cento a capacidade de atendimento.



As obras no serviço de urgência do Hospital de São José arrancaram esta segunda-feira e devem prolongar-se até ao final do ano, numa intervenção com um custo de cerca de um milhão e 200 mil euros.