Obras no aeroporto de Lisboa decorrem sem avaliação de impacto ambiental

Há obras no aeroporto de Lisboa que estão a ser feitas sem ter havido avaliação de impacto ambiental. A Associação Zero diz que as obras de expansão têm como objetivo um aumento da atividade aeroportuária, pelo que terá efeitos na qualidade do ar, no ruído e na pressão sobre as infraestruturas.