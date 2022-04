Observatório da Justiça. Maioria absoluta permite resolver problemas

Tingey Injury Law Firm - Unsplash

Com uma nova ministra da Justiça e um Governo de maioria absoluta, estão criadas condições políticas para responder a alguns dos principais problemas do setor, defende a coordenadora executiva do Observatório Permanente da Justiça, Conceição Gomes.