Observatório da Violência no Namoro revela dados recolhidos em três anos

As restantes denúncias recebidas pela plataforma vêm de ex-vítimas e de testemunhas, onde quase noventa por cento das vítimas são do sexo feminino com uma média de idade de 23 anos.



Sofia Neves, Coordenadora Científica do Observatório Violência no Namoro, em direto no Bom Dia Portugal, realçou que a violência física, sexual ou social, é simultaneamente psicológica e que esta traduz-se em "efeitos bastante severos do ponto de vista de saúde mental" das vítimas.