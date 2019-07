Observatório de saúde conclui que setor tem sido marcado por inércia governativa

No relatório da Primavera é reconhecido que o SNS está bem melhor, mas é salientado que o atual governo pouco acrescentou ao trabalho feito pelo executivo anterior.



As conclusões sugerem que a saúde estaria em piores condições caso não fossem as movimentações da sociedade civil e do setor fora do Ministério.



O observatório defende também que o Infarmed deve passar a ser uma entidade reguladora independente.